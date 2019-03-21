الزمالك يناقش بناء فندق للاعبين...

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جدة - عمرو شويل بدأ مجلس إدارة الزمالك، فى مناقشة بناء دورًا فندقيًا للاعبين من أجل إقامة معسكرات المباريات فى النادى الأبيض وذلك حتى يتمكن اللاعبين من الحصول على أكبر قدر من الراحة قبل المباريات المختلفة.
يرى مرتضى منصور رئيس الزمالك أن الفريق عندما سيخوض تدريباته فى النادى ثم يُقيم معسكره الذى يسبق المباريات بداخله سيكون ذلك أفضل للأبيض من مختلف الجوانب على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المقترح من عدمه خلال الفترة المقبلة ويُناقش مجلس الزمالك ذلك المقترح خلال الفترة الحالية من أجل الوقوف حول تنفيذه من عدمه.
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