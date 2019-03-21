اليوم: الخطيب يوقع بروتوكول مع التربية والتعليم...

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جدة - عمرو شويل يعقد النادى الأهلى مؤتمرًا صحفيًا فى الواحدة ظهر اليوم ، الخميس، بمقر النادى بالجزيرة بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم.
يحضر المؤتمر محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة ممثلًا للأهلى والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وذلك لوضع آليات التعاون بين النادى وبنك المعرفة خلال المرحلة المقبلة.
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