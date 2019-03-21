شكرا لقرائتكم خبر عن أجاى وأزارو ينتظمان اليوم فى مران الأهلي استعداداً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينتظم ثنائي الاهلي وليد أزارو وجونيور أجايي في مران اليوم بعد إنتهاء الإجازة التى حصلا عليها خلال الأيام الماضية وسافرا خلالها لبلادهما حيث سافر آزارو للمغرب وأجاي إلى نيجيريا.

وينتظم الثنائي في مران اليوم استعداداً لمباراة الزمالك التي تقام يوم 30 مارس الجاري، في اطار منافسات بطولة الدوري العام ، وشهد مران الفريق أمس جلسة خاصة عقدها مارتن لاسارتي مع سعد الدين سمير مدافع الفريق من أجل توجيه عدة نصائح فنية له .

فيما واصل حمدي فتحي لاعب الفريق أداء التدريبات التأهيلية على هامش مران الأمس، ويعاني حمدي فتحي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، تعرض لها في مباراة الأهلي أمام بتروجت، وهي الإصابة التي تقلل من فرص لحاقة بالقمة وفقا لتاكيدات الجهاز الطبي للفريق.