شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُناقش بناء دوراً فندقياً لمعسكرات المباريات بالنادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مجلس إدارة الزمالك، فى مناقشة بناء دورًا فندقيًا للاعبين من أجل إقامة معسكرات المباريات فى النادى الأبيض وذلك حتى يتمكن اللاعبين من الحصول على أكبر قدر من الراحة قبل المباريات المختلفة.

يرى مرتضى منصور رئيس الزمالك أن الفريق عندما سيخوض تدريباته فى النادى ثم يُقيم معسكره الذى يسبق المباريات بداخله سيكون ذلك أفضل للأبيض من مختلف الجوانب على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المقترح من عدمه خلال الفترة المقبلة، ويُناقش مجلس الإدارة ذلك المقترح خلال الفترة الحالية من أجل الوقوف حول تنفيذه من عدمه.