شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعقد النادى الأهلى مؤتمرًا صحفيًا فى الواحدة ظهر اليوم ، الخميس، بمقر النادى بالجزيرة بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم.

يحضر المؤتمر محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة ممثلًا للأهلى والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وذلك لوضع آليات التعاون بين النادى وبنك المعرفة خلال المرحلة المقبلة.