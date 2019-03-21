يوم رياضي ساخن.. الزمالك يتعثر محليا ويترقب قاريا.. والأهلي بين نار القمة وحلم التاسعة

أحمد هاني

شهد يوم الأربعاء، عددًا من الأحداث الرياضية الهامة أهمها قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية، ومباراة الزمالك مع المقاولون ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري المصري.

وأسدل الستار على قرعة دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية وتحددت مباريات دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي.

وأسفرت عن وقوع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى مواجهة شرسة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، ومواجهة الزمالك مع حسنية أغادير المغربي.

تزامن موعد القرعة الإفريقية مع مباراة الزمالك والمقاولون العرب، حيث دخل...