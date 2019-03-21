كم يتحمل الزمالك لاستقدام حكام أجانب لبقية مبارياته في الدوري ؟

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك، استقدام حكام أجانب لباقي مبارياته في الدوري، اعتراضًا على قرارات محمد الحنفي الحكم الدولي، خلال لقاء الأبيض أمام المقاولون أمس ضمن لقاءات المسابقة المحلية.

اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق موافقته على طلب أي نادي باستقدام حكام أجانب لمبارياته،

شرط أن يتحمل النادي تكلفة استقدام طاقم الحكام، والبالغة 25 ألف دولار.

وخاض الزمالك 22 مباراة في الدوري، ويتبقى له 12 لقاء آخر، بما يعني تحمل القلعة البيضاء مبلغ 5 ملايين و250 ألف جنيه

تقريبًا، نظير استقدام حكام أجانب لمبارياته المتبقية في المسابقة.

وقرر رئيس الزمالك استقدام حكام أجانب لكل مباريات الفريق المتبقية في الدوري، أسوة بما يفعله نادي بيراميدز منذ فترة بسبب عدم رضاه عن مستوى التحكيم.

كان الزمالك تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لمثلهما، سجل للأبيض محمود الونش وطارق حامد، ولذئاب الجبل عبد الوهاب إسماعيل وأحمد علي من ركلة جزاء.