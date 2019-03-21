شاهد.. حملات أهلاوية ساخرة ضد الزمالك بعد نقطة المقاولون

تصدر هاشتاج "الأهلي للصدارة خبوا الحصالة" تويتر بعد تعادل الزمالك أمام المقاولين العرب بهدفين لكلًا منهما، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوريالمصري الممتاز.
ويرغب جمهور الأهلي في مواصلة الحفاظ على اللقب وارتفع الأمل عقب مباراة الزمالك والمقاولون ليكون الفارق بين الشياطين الحمر والقلعة البيضاء نقطتين فقط.
وينتظر عشاق الفريقين مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر لها 30 مارس الجاري ليعزز القلعة البيضاء صدارته أو يتصدر المارد الأحمر بفارق نقطة.
جدير بالذكر أن الزمالك يحتل صدارة الجدول برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 51 نقطة، وحصد كلًا منهما النقاط من 22 مباراة.
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