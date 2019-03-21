رياضة | نجم الأهلي مفاجأة لاسارتي أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي مفاجأة لاسارتي أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي على بديل كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأحمر في مباراة الزمالك ببطولة الدوري الممتاز.

ويغيب كريم نيدفيد عن الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك في قمة الدوري الممتاز يوم 30 مارس الجاري.

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ويسود اتجاه قوي داخل الجهاز الفني لفريق الأهلي بالدفع باللاعب أحمد فتحي في خط الوسط في وسط الملعب بجوار عمرو السولية لتعويض غياب كريم نيدفيد في قمة الغريم التقليدي الزمالك.

ويفتقد الأهلي أكثر من لاعب في الفترة الأخيرة قبل مباراة الزمالك في الدوري الممتاز ، حيث يغيب عن الأهلي حمدى فتحى وهشام محمد وحسام عاشور أيضاً.

ويسعى الجهاز الفنى للأهلى لتجهيز الجوكر قبل القمة من أجل تجهيزه لخوض مباراة الزمالك.