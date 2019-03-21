رياضة | برشلونة يجهز مفاجأة صادمة للاعبيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يجهز مفاجأة صادمة للاعبيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي نادي برشلونة الاسباني اتخاذ قرارًا صادمًا للاعبيه المعارين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الكتالونية أن إدارة برشلونة تفكر في التخلي عن جميع لاعبي الفريق المعارين في أندية أخري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتواجد عدد من لاعبي برشلونة معارين في صفوف أندية أخري أبرزهم، اندريه جوميز الذي يلعب مع ايفرتون، وأردا توران الذي يلعب في الدوري التركي، ودينيس سواريز الذي يلعب مع نادي ارسنال، زسيرجي بالينسيا الذي يلعب مع بوردو ودوغلاس بيريرا الذي يلعب مع سيفاسبور.

ويأتي تفكير إدارة برشلونة في هذا الاقتراح من أجل تمويل صفقاته للموسم القادم.