رياضة | 3 أسباب لتفوق ميسي على رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 أسباب لتفوق ميسي على رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ايمانويل ايامجا المحلل في موقع sportskeeda عن أسباب تفوق نجم نادي برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي على نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال "ايمانويل" في تصريحات صحفية أن تفوق ميسي على رونالدو يتلخص في 3 اسباب هي، أن النجم ا لارجنتيني ليس مجرد هداف فهو لاعب كامل قادر على التحكم بالكرة والسيطرة عليها، بينما اذا ما أبعدت اهداف رونالدو لا يبقى من امكانياته الكثير.

أما السبب الثاني فهو تفوق ميسي على مستوى الجوائز الفردية والجماعية على اللاعب البرتغالي.

كما اعتبر "ايامجا" أن ميسي جيد لدرجة انه يجعل جميع من يلعب إلى جانبه يظهرون بشكل جيد.