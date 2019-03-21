رياضة | برشلونة يحدد سعر كوتينيو

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن ادارة نادي برشلونة الاسباني بدأت جديا تفكر في الاستغناء عن البرازيلي فيليب كوتينيو بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، وعدم إنسجامه مع الفريق الكتالوني منذ إنضمامه إليه قادمًا من ليفربول.

وأوضحت التقارير أن إدارة برشلونة حددت مبلغ 100 مليون يورو، للموافقة على الاستغناء عن خدمات "كوتينيو" لفريق مانشستر يونايتد حال أراد النادي الإنجليزي الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية أن كوتينيو تواصل مع بعض نجوم فريق مانشستر يونايتد حول امكانية عودته الى الدوري الانجليزي الذي يفتقده وتحديدا الى اليونايتد حيث انه على معرفة بان فريقه السابق ليفربول لا يريد استرجاعه.

وتوترت علاقة "كوتينيو" مع جماهير برشلونة في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه.