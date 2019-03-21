رياضة | الأهلي يتلقى دفعة قوية في ضم صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتلقى دفعة قوية في ضم صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل مسؤولو النادي الأهلي المفاوضات مع إدارة الإسماعيلي من أجل إقناعهم بالموافقة على بيع محمود متولي لاعب الدراويش للأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد محمود متولي مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال لأي نادي آخر.

وأبلغ محمود متولى، إدارة الإسماعيلي بعدم رغبته فى تجديد عقده مع الفريق، خلال المرحلة المقبلة، و ذلك فى ظل توقيع اللاعب لنادى الأهلى تمهيدا للانتقال إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى، طلب التعاقد مع مدافع سوبر فى الصيف المقبل.