رياضة | من يقول "لا" للبارسا؟.. 8 نجوم رفضوا إغراءات برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من يقول "لا" للبارسا؟.. 8 نجوم رفضوا إغراءات برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل نادي برشلونة منافسة شرسة مع كبار أوروبا من أجل ضم بعض الصفقات القوية في صيف 2019، ويبقى الصراع حالياً على ضم الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس فقد دخل باريس سان جيرمان بقوة على خط المفاوضات.

وفي سياق آخر؛ تحدث جونيور فينيسيوس نجم ريال مدريد عن رفضه عرض مالي كبير من برشلونة من أجل عيون الملكي حيثُ قال: "رغب برشلونة في دفع أموال أكثر، لكننا اخترنا المشروع الأفضل، وساعدني على ذلك التحدث مع مارسيلو وكاسيميرو".

قرار رفض برشلونة أمر غير مألوف بعض الشيء فالانضمام إلى البارسا واللعب على استاد الكامب نو، شيء يحلم به الكثير من نجوم كرة القدم.

فيما يلي نرصد لكم أبرز 8 نجوم رفضوا إغراء برشلونة:

1- ألفريد دي ستيفانو:

كان دي ستيفانو ضمن قائمة أولويات برشلونة في الخمسينات لكن الظروف وقتها ساعدته على الانتقال إلى ريال مدريد وأصبح من أفضل النجوم في تاريخ الملكي.

2- هوجو سانشيز:

تشير تقارير صحفية إسبانية أن سانشيز كان قريباً من الانضمام إلى برشلونة لولا أن الاتفاق فشل وانضم بعدها إلى السانتياجو برنابيو.

3- ديفيد بيكهام:

كان أسطورة انجلترا قريباً من الانضمام إلى برشلونة حسبما ذكرت وقتها الصحف الكتالونية لكن رفض إغراءات البارسا وقرر الانتقال إلى ريال مدريد.

Advertisements

4- أليساندرو ديل بييرو:

أحد أوفياء يوفنتوس الذي قال عنه كلاوديو باسكيليان وكيله السابق بأنه رفض رفضاً قاطعاً الانتقال إلى برشلونة.

5- ريو فرديناند:

قبل انتقاله إلى مانشستر يونايتد؛ قدم له برشلونة عرضاً وتم رفضه حيثُ صرح: "رفضت الانتقال إلى البارسا لأنني فكرت أن فرص الفوز بالبطولات مع الشياطين أكبر".

6- جانلويجي بوفون:

قال الإيطالي في تصريحاته مع شبكة ميدياست: "عُرض عليّ الانضمام إلى برشلونة عام 2001 ولكنني قررت الانتقال إلى يوفنتوس بعد مناقشة الأمر مع والدي".

7- كريستيانو رونالدو:

أكد رامون كالديرون رئيس الريال السابق، في تصريحات صحفية أن رونالدو رفض عرضاً من برشلونة مقابل نحو 30 مليون يورو.

8- ثيو هيرنانديز:

كان ضمن أهداف برشلونة بعد تألقه مع ديبورتيفو ألافيس لكن رغبته وتحرك ريال مدريد حسم أمره في الأخير.