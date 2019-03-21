رياضة | أزمة بين رئيس ريال مدريد وزيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة بين رئيس ريال مدريد وزيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن وجود خلاف في الرأي بين فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني والفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق وذلك على صفقة محتملة في ميركاتو الصيف القادم.

وقال موقع "دون بالون" الإسباني، أن بيريز رئيس النادي الملكي يريد التعاقد مع الأرجنتيني إيكاردي مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي لعدم ثقته في مستوي الفرنسي كريم بنزيما.

وأكد الموقع الاسباني أن رغبة بيريز هي التعاقد مع ماورو إيكاردي لكن زيدان لا يفكر في ضم لاعبين في سن متقدم.

وأشار الموقع أن زيدا لو تعاقد مع لاعبين سيكونوا على خطى مواصفات يوفيتش مهاجم فريق انتراخت فرانكفورت الألماني.