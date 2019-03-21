رياضة | بالأرقام.. نتائج الزمالك مع الحكام الأجانب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. نتائج الزمالك مع الحكام الأجانب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، أمام المقاولون العرب، بالدوري العام.
وحقق البيت الأبيض تعادلًا مخيبًا لآمال جماهيره أمام ذئاب الجبل، بهدفين لكل فريق، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري.
وفشل الزمالك، في توسيع الفارق بينه وبين الأهلي، غريمه التقليدي ويصبح الفارق نقطتين فقط، قبل مباراتهم المقبلة يوم 30 من الشهر الجاري.
وأكد رئيس نادي الزمالك أن ناديه سيستعين بالحكام الأجانب في المباريات المتبقية من عمر بطولة الدوري العام.
وقال رئيس النادي في تصريحات صحفية:"لن أسمح بتواجد حكم مصري في مبارة للزمالك مرة أخرى".
وشن رئيس نادي الزمالك هجوما على اتحاد كرة القدم وذلك بسبب الأخطاء التحكيمية من محمد الحنفي حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب.
ويبقى السؤال الحائر هو ماذا يفعل الزمالك مع الحكام الأجانب؟.. هذا ما نستعرضه..
خاض الزمالك عشر مباريات في بطولة الكونفدرالية ولم تحتسب له ركلة جزاء واحدة وفاز في 4 مباريات وتعادل في 4 وخسر 2 .
وفي البطولة العربية لعب الزمالك 4 لقاءات وتعادل في 2 وفاز في مباراة واحدة وخسر واحدة.
وفي الدوري المصري خاض مباراة ضد بيراميدز بحكام أجانب وتعادل فيها.
وأثبتت الأرقام أن الزمالك لعب 15 مباراة بحكام أجانب وكانت نسبة فوزه 33% أما خسارته بنسبة 20%.