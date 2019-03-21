رياضة | قمة مرتقبة للمنصورة مع طنطا في الممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمة مرتقبة للمنصورة مع طنطا في الممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل فريق المنصورة مباراته في الجوله الثانية والعشرون من جولات القسم الثاني أمام نظيره فريق طنطا المتصدر، وذلك في الثالثة من عصر اليوم الخميس، علي ملعب استاد المنصورة .

ويدخل فريق المنصورة المباراة بقياده صبري المنياوي المدير الفني وهو يحتل المركز الرابع برصيد ٣٨ نقطه بالتساوي مع دمنهور، ويحتل طنطا بقياده ايمن المزين المدير الفني المركز الاول برصيد ٤٢ نقطة.

ويتبقي لفريق طنطا ٤ مواجهات فقط أمام فرق المنصوره وغزل المحلة وسيدي سالم وأبوقير، بينما فريق المنصورة يواجه طنطا ثم الحمام المطروحي وبلدية المحلة وكفر الشيخ.

ويعد اللقاء خارج الحسابات وجميع التوقعات نظرا لحاجة الفريقان للفوز، حيث أن فريق المنصورة ليس أمامة بديل سوى الفوز، لمواصلة الضغط على طنطا، كما أن فريق طنطا يطمح في الفوز لعدم انتظار أي نتائج للفرق الاخرى، لمواصلة الصدارة للصعود للممتاز.

فريق المنصورة الذي فقد الكثير من النقاط في مشواره وكان خرهما الخسارة من فاركو وأبوقير أما فريق طنطا فادرك تعادل بطعم الخساره أمام الاوليمبي ثم حقق الفوز علي دمنهور في الجولة السابقة.

ويدخل فريق المنصورة ويتصدر قائمه هدافيه المهاجم أحمد رجب "هريسه" برصيد 6 أهداف حيث أحرز هدفان في سيدي سالم وهدف في الجزيرة المطروحي وغزل المحلة، بجانب تسجيلة لهدفين خلال تواجدة مع الجزيرة، ويليه أحمد راشد برصيد 4 أهداف.

يذكر أن نتيجة الدور الاول بين المنصورة وطنطا، هي فوز المنصورة بهدفان دون رد، أحرزهما اللاعب أحمد راشد، وكانت المباراة يديرها فنيا لفريق المنصورة هو ياسر الكناني الذي يتولى حالياً قيادة فريق الألومنيوم.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- طنطا 42 نقطة

2- الأوليمبي 39 نقطة

3- دمنهور 38 نقطة

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4- المنصورة 38 نقطة

5- بلدية المحلة 37 نقطة

6- أبو قير 37 نقطة

7- الرجاء 37 نقطة

8- غزل المحلة 35 نقطة

9- الحمام 26 نقطة

10- فاركو 26 نقطة

11- كفر الشيخ 25 نقطة

12- الجزيرة 19 نقطة

13- تلا 10 نقاط

14- سيدى سالم 9 نقاط