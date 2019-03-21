رياضة | ياسر ريان: عامر أفضل حارس وأتمنى ضم نجمي الزمالك للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسر ريان: عامر أفضل حارس وأتمنى ضم نجمي الزمالك للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح ياسر ريان نجم الأهلي السابق بأن عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي هو أفضل حارس في الدوري، كنا أعرب عن أمله بأن يلعب كلا من فرجاني ساسي ومحمد إبراهيم نجمي الزمالك للأهلي.

وقال ريان في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " عامر عامر أفضل حارس في مصر ومدرب وادي دجلة أفضل مدرب".

واختتم ريان تصريحاته قائلاً : " اتمني أن يلعب فرجاني ساسي ومحمد إبراهيم نجمي الزمالك للأهلي"