رياضة | نجم الأهلي السابق يفجرها: أنا أسرع من محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق يفجرها: أنا أسرع من محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح ياسر ريان نجم الأهلي السابق بأنه أسرع من محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني، كما أكد أن وليد سليمان نجم الأهلي خليفته في الملاعب.

وقال ريان في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " أنا أسرع من محمد صلاح من غير الكرة ولكنه بالكرة أسرع مني ولا يوجد لاعب أسرع مني في تاريخ الكرة المصرية".

واختتم ريان تصريحاته قائلاً : " وليد سليمان يشبهني في اللعب كثيرًا وأفضل مني ولديه الحمية ويغير على الأهلي".