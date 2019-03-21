رياضة | نجم الأهلي السابق: أجايي أفضل اللاعبين الأجانب في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: أجايي أفضل اللاعبين الأجانب في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ياسر ريان نجم الأهلي السابق أن جونيور أجايي نجم الأهلي هو أفضل لاعب أجنبي في الدوري، كما صرح بأن فرجاني ساسي نجم الزمالك وصالح جمعه لاعبين مزاجيين.

وقال ريان في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " المنافسة على البقاء في الدوري صعبة ومن الصعب توقع الفرق الثلاثة التي ستهبط".

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وأضاف :"الزمالك مستواه جيد هذا الموسم ويريدون تقديم شئ هذا الموسم".

وتابع :"أجايي من أفضل اللاعبين الأجانب في الدوري يليه فرجاني ساسي في الزمالك ثم علي معلول نجم الأهلي وبعده حمدي النقاز نجم الزمالك".

واختتم ريان تصريحاته قائلاً : " أجايي فرجاني ساسي لاعب مزاجي مثل صالح جمعه لاعب الأهلي على الرغم من محاولاته للعودة للعب إلا أن الانطباع الأول ترك عند المدربين هذه الفكرة عنه".