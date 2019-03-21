رياضة | خاص.. ثلاثي الزمالك في الإسكندرية للانضمام لمعسكر المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. ثلاثي الزمالك في الإسكندرية للانضمام لمعسكر المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سافر الثلاثي محمود عبد الرحيم جنش ومحمود علاء وطارق حامد إلى الاسكندرية للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني الأول استعدادا لمواجهتي النيجير ونيجيريا.

وتوجه ثلاثي الزمالك إلى الاسكندرية عقب انتهاء مباراة الأبيض والمقاولون العرب ببطولة الدوري المصري الممتاز، حيث طالبهم الجهاز الإداري للمنتخب الوطني بسرعة الانضمام للمعسكر وعدم الانتظار إلى الغد.

ويواجه منتخب مصر الوطني نظيره النيجير ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2019، المقرر إقامتها في مصر بشهر يونيو المقبل.