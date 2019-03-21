رياضة | ياسر ريان: مصطفى والشيشيني أقرب اللاعبين لي من الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسر ريان: مصطفى والشيشيني أقرب اللاعبين لي من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ياسر ريان نجم الأهلي السابق أن طارق مصطفى وسامي الشيشيني أقرب اللاعبين له في الزمالك.

وقال ريان في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " طارق مصطفى وسامي الشيشيني أقرب اللاعبين لي من الزمالك".

وأضاف ريان :"الجوهري كان يكتفي في المحاضرات الفنية بال 11 لاعب الأساسي فقط".

واختتم ريان تصريحاته قائلاً : " في 1998، لم نكن نتوقع الفوز بأمم أفريقيا وتوقعت توديع البطولة من الدور الأول".