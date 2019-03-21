رياضة | ياسر ريان: الأهلي لم يظلم نجلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسر ريان: الأهلي لم يظلم نجلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع ياسر ريان نجم الأهلي السابق عودة نجله أحمد ريان نجم الفريق المعار للجونة مرة أخرى للفريق الأحمر بعد انتهاء إعارته.

وقال ريان في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " كرة القدم ممكن أن تكون بالواسطة في الناشئين فقط".

وأضاف :"زميل لي في الملعب كان يعاقب نجلي بإشراكه في آخر 10 دقائق من المباراة".

واختتم ريان تصريحاته قائلاً : " الأهلي لم يظلم نجلي بعد إعارته للجونة واتوقع عودته عقب انتهاء إعارته".