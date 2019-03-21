رياضة | ياسر ريان يكشف كواليس انتقاله للأهلي وعرض الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسر ريان يكشف كواليس انتقاله للأهلي وعرض الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ياسر ريان نجم الأهلي السابق كواليس عرض الأهلي له عندما كان لاعبا في المنصورة وعرض الزمالك لضمه.

وقال ريان في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " كنت ألعب في المنصورة وجاء لي عرض من الزمالك عن طريق فاروق جعفر بلغ قيمته 350 ألف جنيه وبعدها وصل لي عرض من الأهلي عن طريق عدلي القيعي قيمته 30 ألف جنيه".

واختتم ريان تصريحاته قائلاً : " هددت المنصورة بعد عودتي من المعسكر إذا لم يوافقوا على عرض الأهلي الذي حسمته جلسة صالح سليم في بيته".