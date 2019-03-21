رياضة | تفاصيل إصابة حارس المنتخب قبل لقاء النيجر

استبعد خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عامر عامر حارس مرمى الفراعنة من قائمته المستدعاة للقاء النيجر ونيجيريا بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يجري عامر عامر عملية جراحية بعد إصابته تحت إشراف الطبيب أحمد عبدالعزيز ثم يخوض فترة تأهيل لعودة للملاعب من جديد.

وتعرض عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي لإصابة خلال معسكر المنتخب استعدادا لمباراة النيجر وهي قطع في الرباط الداخلى للركبه ما بين الدرجة التانية والثالثة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019، وبعد ذلك يواجه منتخب مصر منافسه نيجيريا وديا في إطار أول المباريات التحضيرية لخوض البطولة التي تقام في نهاية شهر يونيو المقبل.