شكرا لقرائتكم خبر عن «ماركا» الإسبانية تكشف صفقات زيدان الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن إدارة ريال مدريد تسعى لإحداث ثورة فى صفوف الفريق للموسم المقبل، بهدف إعادة الميرنجى إلى طريقه الطبيعى.

مر قطار ريال مدريد بفترة كارثية، بعد إقصائه من كأس ملك إسبانيا ودورى أبطال أوروبا، وفقدان أمله فى التتويج بالدورى المحلى، الذى لم تعد رغبته فيه تتجاوز احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى.

وقالت الصحيفة إن خطط مسؤولى النادى الملكى تستهدف عددا من اللاعبين، الذين سيعززون صفوف الريال ابتداء من الميركاتو الصيفى المقبل.

وذكرت أن المدرب الجديد، زين الدين زيدان، وضع تصوره للموسم المقبل على طاولة إدارة ريال مدريد، حيث يشدد على ضرورة التعاقد مع مدافع، وظهير أيسر، ولاعبين فى الوسط، وآخر فى الهجوم.

فى الدفاع، وضع الفريق الريالى على قائمة خياراته لاعب أياكس أمستردام، ماتياس دى ليخت، إلى جانب مدافعى إنتر ميلانو ونابولى، ميلان سكرينيار وكاليدو كوليبالى.

مركز الظهير الأيسر قد يعزز الموسم المقبل باللاعب الإسبانى ماركوس ألونسو، الذى يحمل قميص تشيلسى أو لاعب فالنسيا، خوسيه غايا، أو لاعب بنفيكا، أليخاندرو جريمالدو.

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كما يستهدف مسؤولو الريال التعاقد مع لاعبين فى خط الوسط. ولن تتجاوز خيارات المسؤولين الأسماء التالية: لاعب بايرن ميونخ، ثياجو ألكانترا، لاعب يوفنتوس، ميراليم بجانيك، لاعب مانشستر يونايتد، بول بوجبا. ونجم تشيلسى إدين هازارد ولاعب بايرن ميونخ الحالى خاميس رودريجز قد يكونان أيضا على رادار زيدان.

وفى خط الهجوم، لن يبتعد الريال عن مهاجم توتنهام هارى كين أو لاعبى باريس سان جيرمان، كيليان مبابى ونيمار.

وتوقعت الصحيفة الإسبانية أن يصنع مسؤولو الريال المفاجأة فى مركز الهجوم، قائلة: «فى هذا المركز، تستعد الإدارة لإنفاق الكثير من الأموال».

فى نفس السياق، كشفت تقارير صحفية عن أن البلجيكى تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد الإسبانى، رفض الرحيل عن الفريق الملكى والعودة للدورى الإنجليزى مرة أخرى فى صفقة تبادلية.

ذكرت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية أن كورتوا، صاحب الـ26 عامًا، رفض الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد فى صفقة تبادلية مقابل انضمام الحارس دافيد دى خيا لريال مدريد فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وغادر الحارس البلجيكى فريقه السابق تشيلسى إلى ريال مدريد فى الصيف الماضى فى صفقة بقيمة 35 مليون جنيه إسترلينى، وشارك كورتوا فى 24 مباراة بالدورى الإسبانى هذا الموسم، حيث تلقى 30 هدفًا واحتفظ بشباكه نظيفة فى 8 مباريات فقط.

أضافت الصحيفة أن كورتوا يفكر فى الرحيل خاصة بعد عودة المدرب الفرنسى زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد حيث يفضل الاعتماد على كيلور نافاس أساسيًا، موضحة أن وجهته فى حال مغادرة البرنابيو الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسى.