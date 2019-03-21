شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة أخضر الجودو تصل الرياض بـ8 ميداليات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)وصلت بعثة المنتخب السعودي للناشئين والشباب للجودو أمس الأول (الثلاثاء)، إلى مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض بعد أن أنهت مشاركتها في بطولة أفريقيا المفتوحة للجودو بالعاصمة السنغالية داكار، بتحقيق 8 ميداليات متنوعة (3 ذهبيات، وفضيتان، و3 برونزيات).
وافتتح اللاعب يزيد العنزي ميداليات فئة الناشئين بتحقيقه ذهبية وزن 60 كجم بعد أن تغلب في النهائي على زميله جاسر الردادي الذي نال الفضية، وانتزع سبتي الرويلي ذهبية وزن 66 كجم، وزميله جواد سرديدي ذهبية وزن 73 كجم، وسعود المنيع برونزية وزن فوق 90 كجم. وعلى مستوى الشباب، نال سعود المنيع الميدالية الفضية، وجواد سرديدي البرونزية، ونال صالح الزويد البرونزية.
وحظيت البعثة فور وصولها لمطار الملك خالد الدولي باستقبال حافل من منسوبي الاتحاد، تقدمهم رئيس الاتحاد العميد ركن خالد العريني، ونائب رئيس الاتحاد الدكتور نبيل الحسن، وعضو مجلس إدارة الاتحاد حسين المالكي.
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