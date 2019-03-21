شكرا لقرائتكم خبر عن 12 دولة في الملتقى السعودي الدولي لرياضات ذوي الإعاقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) يرعى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الملتقى السعودي الدولي لرياضات ذوي الإعاقة، الذي تنظمه وتشرف عليه اللجنة البارالمبية يرعى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الملتقى السعودي الدولي لرياضات ذوي الإعاقة، الذي تنظمه وتشرف عليه اللجنة البارالمبية السعودية في محافظة جدة خلال الفترة من 24 حتى 29 مارس 2019، ويشمل 3 ألعاب هي «كرة الهدف - كرة الطاولة - كرة الطائرة جلوس» بمشاركة (١٢) دولة. من جهته، شكر رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية السعودية أحمد المقيرن، باسمه ونيابة عن منسوبي اللجنة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على رعايته لهذا الملتقى، وذلك في إطار دعمه واهتمامه ومتابعته لبرامج وأنشطة البارالمبية السعودية، مؤكداً أن هذه الرعاية ستعطي الملتقى بعداً ووهجاً أكبر. وأشار المقيرن إلى أن الملتقى السعودي الدولي لرياضات ذوي الإعاقة سيشارك به 150 لاعبا يمثلون 12 دولة، هي السعودية «المستضيف» والمغرب والجزائر وتونس ومصر والأردن وفلسطين والبحرين والإمارات والعراق وغامبيا والبوسنة والهرسك، وستقام منافساته على صالتي مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة» وملعب الأمير عبدالله الفيصل. وأكد رئيس اللجنة البارالمبية أن جميع اللجان أكملت استعداداتها لإقامة هذا الحدث الدولي المهم على أرض المملكة الذي يضم أبرز اللاعبين في الألعاب التي سيشملها الملتقى، مرحباً بالجميع، ومتمنياً لهم التوفيق، وتحقيق الإنجازات في ظل المنافسة الشريفة.



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