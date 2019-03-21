شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر يختبر «الرديف» في تحدي الأبيض الإماراتي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أول لقاءاته الودية ضمن معسكره الإعدادي الحالي، حيث يلعب مساء اليوم (الخميس) أمام منتخب الإمارات الشقيق على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي عند الساعة 4:45 م.

ويدخل منتخبنا الوطني هذا اللقاء بتشكيلة جديدة لا تضم فيها أي لاعب دولي، وبقيادة المدرب الوطني المؤقت يوسف عنبر. وبدأ منتخبنا معسكره مساء الاثنين الماضي، ومن ثم سافر لأبوظبي وأجرى تدريبات استعداداية لمدة يوم واحد، ومن المحتمل أن يجرب المدرب القدير عنبر أكبر عدد من اللاعبين لإعطائهم فرصة تمثيل المنتخب وإثبات جدارتهم.

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وأكد نجما المنتخب ربيع السفياني وسلطان مندش بأن المنتخب جاهز للقاء الودي مع المنتخب الشقيق، وسيقدمان كل ما لديهما هما وزملاؤهما اللاعبون لإثبات جدارتهم بتمثيل المنتخب، وأنه لا يوجد منتخب أساسي وآخر رديف.

فيما يدخل منتخب الإمارات هذا اللقاء بكامل عناصره الأساسية التي مثلت الأبيض الإماراتي أخيراً في كأس أمم آسيا والتي استضافتها الإمارات ووصل منتخبها للدور نصف النهائي، ورغم قوة المنتخب الأبيض إلا إن العناصر الموجودة في منتخبنا الوطني قادرة على تقديم أداء يليق باسم الكرة السعودية.

وكانت قائمة لاعبي الأخضر الذين اختارهم المدرب يوسف عنبر ضمت مصطفى ملائكة، وعبدالله الصالح، وعبدالله الجدعاني في حراسة المرمى. وفي خط الدفاع: يزيد البكر، ومدالله العليان، ومحمد الخبراني، وزياد الصحفي، ومتعب المفرج، وسلطان الغنيمان، وبندر المطيري، وعبدالله الشامخ. وفي خط الوسط: وليد باخشوين، وفارس العياف، ونايف هزازي، وعلي هزازي، وأحمد الزين، وسلطان مندش، وأسامة الخلف، وربيع السفياني، ومنصور حمزي، وحسن الحبيب. وفي الهجوم: عبدالفتاح آدم، وحسن شراحيلي.