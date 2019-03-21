شكرا لقرائتكم خبر عن الجعيثن: استقالة الفواز أربكت جدول الإعداد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999

تحدث المدرب الوطني بندر الجعيثن عن معسكر منتخبنا الوطني المقام حاليا في الإمارات، مؤكدا بأن عدم الاستقرار في الاتحاد السعودي بعد استقالة الرئيس السابق قصي الفواز أثر كثيراً على وضع البرامج المخصصة لأيام الفيفا.

وعن التشكيلة التي تم اختيارها لهذا المعكسر، قال الجعيثن: صحيح أن أغلبها من غير اللاعبين الأساسيين، لكن الفائدة من هؤلاء اللاعبين تكمن في اكتشافهم للمرحلة القادمة، والمعروف في المعسكرات أنها لخلق التجانس بين اللاعبين، وكنت أتمنى ضم اللاعبين الأساسيين أو بعضهم على الأقل. وأضاف أن المباراة فرصة لهؤلاء اللاعبين لإثبات وجودهم، وليكونوا نواة في المستقبل للمنتخب الأساسي. وتابع: منتخبنا لن يكون صيدا سهلا في مواجهته مع الإمارات حتى وإن كان ناقصا، لأن الأخضر يحمل شخصية المنتخب الذي تهابه جميع الفرق، كما أن محاولة إثبات لاعبي المنتخب إمكاناتهم الفنية ستصعب المباراة على المنتخب الإماراتي.