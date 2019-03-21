شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصفيات الجولة النهائية لـ«ممتاز الكاراتيه» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) ينفذ الاتحاد السعودي للكاراتيه الحفلة الختامية والمباريات النهائية للدوري الممتاز للدرجات الـ3 (العمومي والشباب والناشئين) في الكاتا والقتال الجماعي، تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية ينفذ الاتحاد السعودي للكاراتيه الحفلة الختامية والمباريات النهائية للدوري الممتاز للدرجات الـ3 (العمومي والشباب والناشئين) في الكاتا والقتال الجماعي، تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وذلك يوم السبت القادم الموافق 23 مارس الجاري، على صالة الهيئة العامة للرياضة بمدينة الرياض، إذ تقام الحفلة الختامية عند الـ4:30 عصرا. وتنطلق اليوم التصفيات النهائية للدوري لجميع الدرجات في الكاتا والقتال الجماعي بمشاركة أكثر من 600 لاعب يمثلون 47 ناديا، والمشاركة في الدوري لجميع الدرجات تتقدمها أندية الهلال والأهلي والاتحاد والجبيل، وتستمر التصفيات إلى يوم السبت القادم موعد تتويج أصحاب المراكز الأولى في الترتيب العام.



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