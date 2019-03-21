أحد يواجه الشارقة والعربي في «الخليجية»

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جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) أسفرت قرعة بطولة الأندية الخليجية الـ39 لكرة السلة التي ستقام في مملكة البحرين خلال الفترة من 20 وحتى 27 من شهر أبريل القادم، عن وقوع ممثل السلة

أسفرت قرعة بطولة الأندية الخليجية الـ39 لكرة السلة التي ستقام في مملكة البحرين خلال الفترة من 20 وحتى 27 من شهر أبريل القادم، عن وقوع ممثل السلة السعودية أحد في المجموعة الأولى مع ناديي الشارقة الإماراتي والعربي القطري. بينما ضمت المجموعة الثانية أندية المنامة البحريني، شباب أهلي دبي الإماراتي، والشمال القطري، والسيب العماني. وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، تتأهل بعدها جميع فرق المجموعتين إلى دور الـ8، إذ يلعب أول كل مجموعة أمام رابع كل مجموعة، بينما يلعب الثاني من كل مجموعة أمام الثالث من المجموعة الأخرى. وحضر القرعة مدير نادي أحد أحمد رباح وإداري الفريق بدر القبلي.

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