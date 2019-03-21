شكرا لقرائتكم خبر عن ناظر يكشف مستقبل الاتحاد: راعيان للنادي قريباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

‏أكد رئيس نادي الاتحاد المهندس لؤي ناظر، أن أعضاء الشرف الذين حضروا مساء أمس لمقر النادي، واطلعوا على جميع المرافق، لديهم الرغبة الجادة بدفع قيمة العضوية الشرفية الجديدة، وتقديم الدعم للعميد، بما يسهم في مصلحة النادي، مقدما الشكر لهم على زيارتهم.

وأوضح ناظر أنه سيتم قريباً الإعلان عن توقيع عقد رعاية للنادي، «وبمشيئة الله، قبل نهاية الموسم الحالي سيكون لدى العميد راعيان، لزيادة مداخيل النادي المالية».

‏وأشار الرئيس الاتحادي إلى أن الفريق الأول سيستأنف تدريباته غدا (الجمعة) استعدادا لمباراة الفيصلي القادمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.