براون يقف على مستويات الوحداويين في ودية

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) تنتظر إدارة نادي الوحدة موافقة ناديي الربيع أو حراء لخوض لقاء ودي غدا (الجمعة)، من أجل اطلاع المدير الفني الجديد خوان براون، الذي يصل مساء اليوم (الخميس)، على مستويات اللاعبين، والتعرف عليهم عن قرب، قبل اختيار التشكيل الأنسب لمواجهة (الخميس) القادم أمام التعاون، ضمن منافسات المرحلة الـ25 من دوري كأس الأمير

تنتظر إدارة نادي الوحدة موافقة ناديي الربيع أو حراء لخوض لقاء ودي غدا (الجمعة)، من أجل اطلاع المدير الفني الجديد خوان براون، الذي يصل مساء اليوم (الخميس)، على مستويات اللاعبين، والتعرف عليهم عن قرب، قبل اختيار التشكيل الأنسب لمواجهة (الخميس) القادم أمام التعاون، ضمن منافسات المرحلة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، إذ ستكون هذه المواجهة أولى مهماته الفنية، في سبيل إعادة هيبة الفرسان، عقب رباعية النصر في الجولة الـ24. وكان فريق الوحدة استأنف تدريباته مساء أمس، تحت إشراف مدرب اللياقة التشيلي الفارو فيدال، ومساعده الوطني عيسى المحياني.

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