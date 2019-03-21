اخبار الرياضه

قرعة بطولة العالم الإلكترونية تضع الأخضر في المجموعة الحديدية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة بطولة العالم الإلكترونية تضع الأخضر في المجموعة الحديدية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

وضعت قرعة بطولة فيفا الإلكترونية للمنتخبات، المنتخب السعودي مع كل من؛ إنجلترا، وفنلندا، وجنوب أفريقيا، وفرنسا، في مجموعة واحدة.

وكانت مراسم القرعة قد أجريت أمس في زيورخ، بحضور الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الذهنية والإلكترونية تركي الفوزان.

وستقام البطولة في لندن بمشاركة 20 منتخباً، خلال الفترة 13-14 أبريل من العام الحالي.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرعة بطولة العالم الإلكترونية تضع الأخضر في المجموعة الحديدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى