شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة بطولة العالم الإلكترونية تضع الأخضر في المجموعة الحديدية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (الرياض)وضعت قرعة بطولة فيفا الإلكترونية للمنتخبات، المنتخب السعودي مع كل من؛ إنجلترا، وفنلندا، وجنوب أفريقيا، وفرنسا، في مجموعة واحدة.
وكانت مراسم القرعة قد أجريت أمس في زيورخ، بحضور الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الذهنية والإلكترونية تركي الفوزان.
وستقام البطولة في لندن بمشاركة 20 منتخباً، خلال الفترة 13-14 أبريل من العام الحالي.
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