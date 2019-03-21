شكرا لقرائتكم خبر عن الجوهرة لـ الخليج 365 : المرأة السعودية قادرة على التفوق رياضيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فوز الغامدي (جدة) أكدت الجوهرة الحسن، الحاصلة على أفضل لاعبة على مستوى السيدات والمركز العاشر بالترتيب وجائزة 1000 دولار، أن حصولها على البطولة تأكيد لدور المملكة العربية السعودية في الارتقاء بالرياضة النسائية، وأن المرأة حاضرة بقوة في الميدان الرياضي، وأن الدور الذي يقوم به الاتحاد السعودي للعبة في دعم أكدت الجوهرة الحسن، الحاصلة على أفضل لاعبة على مستوى السيدات والمركز العاشر بالترتيب وجائزة 1000 دولار، أن حصولها على البطولة تأكيد لدور المملكة العربية السعودية في الارتقاء بالرياضة النسائية، وأن المرأة حاضرة بقوة في الميدان الرياضي، وأن الدور الذي يقوم به الاتحاد السعودي للعبة في دعم الرياضة لكلا الجنسين دور قوي وجبار في تاريخ الرياضة، وقالت: «لم نشهد دعما نسائيا كما شهدناه هذا العام وبات لنا دور ملموس ومشرف على مستوى العالم»، مشيدة بالدور الذي تلعبه الغرفة التجارية في حائل لدعم الرياضة العالمية واحتضان هذه المناسبة التي جمعت أبطال 17 دولة عالمية. يذكر أن السعودية ريماس البليهي حصلت على جائزة أفضل لاعبة تحت 16 سنة، وذلك في بطولة حائل للشطرنج في نسختها الأولى التي اختتمت مؤخرا.



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