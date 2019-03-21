شكرا لقرائتكم أخبار الدوري الإيطالي يوم 21-3-2019 .. قرار إيكاردي الحاسم بشأن مستقبله مع إنتر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت أخبار الدوري الإيطالي يوم 21- 3- 2019 العديد من الأحداث، حيث يخطط فريق يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع المدافع فيديريكو كييزا نجم نادي فيورنتينا، هذا بالإضافة إلى القرار الهام الذي اتخذه المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بشأن مستقبله مع فيق إنتر ميلان بعد الخلافات الكبيرة التي حدثت خلال الفترة الماضية.

فيديريكو كييزا على رادار يوفنتوس لدعم الهجوم

من أخبار الدوري الإيطالي اليوم أن فريق يوفنتوس يستهدف التعاقد مع فيديريكو كييزا نجم فيورنتينا الإيطالى خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم هجوم السيدة العجوز

أشارت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"الإيطالية، إلى إن إدارة يوفنتوس تضع كييزا مهاجم فيورنتينا فى قائمة اللاعبين الإيطاليين المفضلين للإنضمام إلى البيانكونيرى، نظراً لقدراته التهديفية وقوته البدنية وصغر سنه حيث يبلغ عمره 21 عاماً.

أضافت الصحيفة، إن مسئولى يوفنتوس يفكرون فى بيع الأرجنتينى باولو ديبالا أو دوجلاس كوستا من أجل توفير الأموال لدعم صفقة فيديريكو كييزا لاسيما وأن فيورنتينا يطلب ما لا يقل عن 60 إلى 70 مليون يورو.

ويدخل فيديريكو كييزا مهاجم فيورنتينا فى قائمة إهتمامات عدة أندية هى إنتر وميلان وباريس سان جيرمان وليفربول على الترتيب.

أودينيزي يعلن إقالة مدربه نيكولا

ومن ضمن أخبار الدوري الإيطالي اليوم أن فريق أودينيزي قد أعلن عن إقالة مدربه ديفيد نيكولا الإيطالي من منصب المدير الفني للفريق بعد 4 أشهر من تعيينه فقط.

وتولى نيكولا تدريب الفريق خلفا لخوليو فاسكيز إلا أن بعد مرور 12 جولة من الدوري الإيطالي هذا الموسم.

جدير بالذكر أن فريق أودينيزي يحتل المركز السابع عشر بالدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة فقط أمام أقرب مراكز الهبوط.

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم اليوفنتوس

ومن ضمن أخبار الدوري الإيطالي اليوم أن وفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش، نجم وسط يوفنتوس، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح الموقع الإيطالي إلى أن موقف بيانيتش في يوفنتوس تغير الآن عن الصيف، فرغم أنه يظل لاعبًا بدون بديل في الفريق، ولكن اليوفي لم يعد يعارض مسألة بيعه.

وكان بيانيتش قد جدد تعاقده مع الفريق الإيطالي إلا أن هذا التجدبد لن يعوق بيعه خاصة أن هذا الاتفاق لن يبدأ إلا في الصيف المقبل.

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ويهدف يوفنتوس من وراء التجديد لبيانيتش، أن يحصل على قوة أكبر في المفاوضات عندما يقرر بيع اللاعب لأحد كبار أوروبا.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع بين مسؤولي يوفنتوس في نهاية الموسم الحالي، من أجل تحديد مصير اللاعب.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يسعى بقوة لتدعيم صفوفه بصفقات من العيار الثقيل، في محاولة لعودة الفربق إلى مكانته الطبيعية والمنافسه على كل البطولات خلال الموسم المقبل.

قرار جديد من الأرجنتيني إيكاردي بشأن مستقبله مع إنتر ميلان

ومن ضمن أخبار الدوري الإيطالي اليوم أن الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، قد قرر التراجع قليلاً للوراء، بشأن خلافه الحالي مع إدارة النيراتزوري.

حيث وفقًا لحساب شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن إيكاردي سيعود إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، غدًا الخميس.

وكان إيكاردي قد دخل في صدام مع إدارة إنتر ميلان، بعدما قرروا تجريده من حمل شارة القيادة ومنحها لزميله الحارس سمير هاندانوفيتش، حيث أدعى اللاعب الأرجنتيني الإصابة بعدها ولم يشارك منذ ذلك الحين في أي مباراة..

جدير بالذكر أن وفقاً لأكثر من تقرير فأن المهاجم الأرجنتيني في طريقه للرحيل من صفوف إنتر ميلان في نهاية الموسم الحالي، وذلك بعدما دخل اللاعب ضمن اهتمامات العديد من الأندية على رأسهم ريال مدريد.