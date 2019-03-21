شكرا لقرائتكم الزمالك: تأجيل صرف المكافأة الاستثنائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الساعات الماضية بنادى الزمالك، تأجيل صرف المكافأة الاستثنائية الخاصة بالتأهل بربع نهائى الكونفدرالية، بعد قرار مرتضى منصور، رئيس النادى، على صرف المستحقات الشهرية للاعبين أولاً وذلك بإيداعها فى حساباتهم البنكية.

طالب مرتضى منصور، إدارة الكرة بنادى الزمالك، بتقديم مذكرة رسمية له بشأن المكافأة الاستثنائية الخاصة بالتأهل الأفريقى وذلك لصرفها خلال الساعات الجارية، كنوع من التحفيز قبل مواجهة الأهلى يوم 30 مارس فى قمة الدورى الممتاز.

ويلتقى الزمالك مع الأهلى، على استاد برج العرب، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع عشر فى بطولة الدورى الممتاز وذلك فى القمة .117.