شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مباريات حاسمة فى دورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم 7 مباريات فى الجولة الـ23 للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى والتي ستحسم بشكل كبير بطاقة الصعود للدوري الممتاز وبطاقات الهبوط الأربعة لدوري القسم الثالث .

تبدأ مباريات المجموعة بلقاء المنصورة وطنطا بإستاد المنصورة والتي يحتاج أبناء السيد البدوي للفوز بها من أجل ضمان الإستمرار علي القمة ، في الوقت الذي يسعي فيه أبناء المنصورة لوقف نزيف النقاط والفوز بالثلاث نقاط من أجل ضمان الإستمرار في المنافسة وتضييق الخناق على طنطا.

علي استاد الأوليمبي السكندري يسعي أبناء أحمد ساري المدير الفني للفريق لحسم نقاط مباراة بلدية المحلة علي أمل الانقضاض علي قمة المجموعة في حالة تعثر طنطا ، في الوقت الذي يسعي فيه نبيل محمود لإستعادة نغمة الإنتصارات بعد الهزيمة في المباراة الأخيرة أمام الرجاء بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد .

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ويسعي أبناء غزل المحلة لتحقيق فوز يعيدهم مرة أخري للمنافسة علي قمة المجموعة، عندما يستضيفوا فاركو في الوقت الذي يسعي فيه دمنهور لتجاوز أحزانه بالفوز علي الحمام المطروحي في المباراة التي ستقام ملعبه .

وعلي استاد مركز شباب مطروح يحاول الرجاء المطروحي استغلال صحوته بتحقيق فوز علي كفر الشيخ الذي يصارع البقاء في القسم الثاني ، بينما يخرج أبوقير للأسمدة لمواجهة كفر الشيخ بإستاد سيدي سالم ، فيما يسعي الجزيرة المطروحي لتحقيق فوز يضمن له الدخول لمنطقة الأمان عندما يحل ضيفا علي مركز شباب تلا بالمنوفية .

وفي المجموعة الثانية التي يتنافس فيها أندية القاهرة والقناة يستضيف استاد بلدية المحلة المباراة المؤجلة من الأسبوع الماضي بين الزرقا ومنتخب السويس بعد موافقة أمن الغربية علي استضافة استاد بلدية المحلة للمباراة التي ستحسم احدي بطاقات الهبوط لدوري القسم الثالث ، كما يقام فى المجموعة الأولى لقاء تحرير أسوان وسوهاج .