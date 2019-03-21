شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الفراعنة تتوجه اليوم إلى نيامى بطائرة خاصة لمواجهة النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر بعثة المنتخب الوطنى الأول بقيادة خافير أجيرى، فى الثانية ظهر اليوم الخميس إلى نيامى عاصمة النيجر على متن طائرة خاصة من مطار برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لخوض مباراة الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا التى تقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

ويترأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتضم 24 لاعبا بعد استبعاد عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى بعد إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، واللاعبون هم وكان أجيرى اختار 25 لاعبًا للمعسكر وهم: فى حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، محمد أبو جبل (سموحة).. خط الدفاع: محمود علاء (الزمالك) محمد هانى (الأهلى)، على جبر (بيراميدز)،على أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالي)، عمر جابر (بيراميدز)، كريم حافظ (قاسم باشا التركى)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، إسلام جابر (الداخلية)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).. خط الوسط: عمرو السولية (الأهلى)، طارق حامد (الزمالك)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزي) محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) عمار حمدى (الاتحاد السكندري) عبد الرحمن مجدى (الإسماعيلي).. والهجوم: أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليونانى)، صلاح محسن (الأهلي) مصطفى محمد (طلائع الجيش).. وتستغرق الرحلة 5 ساعات ونصف الساعة وتصل البعثة المصرية إلى نيامى فى السابعة والنصف مساء مساء.

ويحل المنتخب الوطنى ضيفا على نظيره النيجر السبت المقبل فى الجولة الأخيرة من تصفيات أمم افريقيا.