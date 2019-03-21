ملف الأربعاء.. تعثر الزمالك.. مشوار القلعة البيضاء والأهلي في أفريقيا.. وحل معضلة جوارديولا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
عن أحداث مباراة المقاولون.. أمير مرتضى: ماحدث يزيدنا حماسًا.. ومتشوقون لمباراة الأهلي
رئيس الزمالك لجماهير الأهلي: هل ترضون الحصول على بطولة بالحكام؟
بعد التعادل مع المقاولون.. رئيس الزمالك: اللاعبون كانوا رجالاً.. وسأصرف لهم مكافأة فوز
رئيس الزمالك: سنخوض المباريات المقبلة بحكام أجانب.. وعلاء لن يدخل النادي
6 أرقام من تعادل الزمالك والمقاولون.. ركلات الجزاء واستثناء النحاس وصدارة الهدافين
متعب: الأهلي لا يخشى أحدا.. والزمالك الأقرب للفوز بالكونفدرالية
بالفيديو.. سيف زاهر ينتقد أحداث ما بعد تعادل الزمالك والمقاولون
النحاس: ما فعلناه أمام الزمالك يُحسب للاعبين.. واقتنصنا نقطة من فريق كبير
عدسة الخليج 365 ترصد اللقطات الجدلية في مباراة الزمالك والمقاولون
أحمد علي يعتذر لجماهير الزمالك
الشناوي: الحكم لم يحتسب ركلة جزاء للزمالك.. وهجمة المقاولون ليست تسللًا
عبدالحفيظ عن قرعة الكونفدرالية: نهائي مبكر.. ولكن نستعد للزمالك حاليًا
منافس الأهلي في دوري الأبطال.. اللقب الثالث ولا هزيمة أمام صنداونز
بعد وقوعه أمام حسنية أغادير.. تعرف على تاريخ مواجهات الزمالك والفرق المغربية
أمير مرتضى عن قرعة الكونفدرالية: الزمالك لا يخشى أي فريق في إفريقيا
بالفيديو.. "إلقاء زجاجات وهجوم واعتراضات".. كواليس تعثر الزمالك أمام المقاولون
بهدفه في الزمالك.. أحمد علي ينفرد بصدارة هدافي الدوري
النقاز يشكو من إصابة في العضلة الأمامية
بالمواعيد.. طريق الأهلي في دوري الأبطال.. نهائي رادس قد يتكرر
بالمواعيد.. طريق الزمالك لنهائي الكونفيدرالية.. فرصة للتتويج في مصر
قرعة ربع نهائي الأبطال.. الأهلي يواجه صنداونز.. وصراع عربي
مازيمبي لمصراوي: الأهلي مرشح بقوة للفوز بدوري الأبطال
رئيس الرياضي القسنطيني لمصراوي: أتمنى مواجهة الأهلي بدوري الأبطال لـ3 أسباب
الصدارة في خطر.. المقاولون يعطل الزمالك قبل مواجهة الأهلي (فيديو)
مدرب صن دوانز: دوري جنوب إفريقيا أقوى من الدوري المصري
رسميًا.. الزمالك يواجه حسنية أغادير في دور الـ 8 من الكونفيدرالية
حمودي لمصراوي: لا أعاني من أي إصابة.. وغيابي بإذن من الجهاز الفني
هل يخدم ليفربول؟.. جوراديولا غاضب من تغيير جدول مبارياته في إبريل
تقرير.. أسباب تراجع صلاح.. "تفوق" المشاركة.. وسر الـ103 مباريات
رئيس استاد القاهرة: الملعب سيكون أفضل المرشحين لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا
حل معضلة جوارديولا.. ما بين الطريق السهل وصفقة الـ120 مليون يورو
مدرب الأهلي لمصراوي: الشناوي يستكمل علاجه بعدما لعب مصابًا ضد الساورة
تقرير.. تجربة ماني ودعم ورسالة.. صلاح في تحدي 630 دقيقة
أسطورة ليفربول: ما قدمه صلاح أمام فولهام "جرس إنذار"
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأربعاء.. تعثر الزمالك.. مشوار القلعة البيضاء والأهلي في أفريقيا.. وحل معضلة جوارديولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.