عن أحداث مباراة المقاولون.. أمير مرتضى: ماحدث يزيدنا حماسًا.. ومتشوقون لمباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، إن ما شهدته مباراة فريقه أمام المقاولون من أحداث تحكيمية تزيد من حماسهم، مشيرًا إلى إنهم يستمرون في الصدارة لبطولة الدوري حتى النهاية.

وانتهت مباراة الزمالك ونظيره المقاولون مساء يوم أمس ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

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وأضاف منصور ـ في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم المُذاع فضائية المحور ـ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس:"لن نتحجج والبطولات الصعبة يكون لها طعم وأعد جمهور الزمالك بأننا سنظل بنفس الروح والترتيب للنهاية والكل يعلم من أقوى فريق في البطولة منذ البداية ونوعد بأكثر من بطولة بالموسم الجاري".

وأشار المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، إنهم تحدثوا مع اللاعبين عن ضرورة حسم المواجهات مبكرًا لأن المباريات ستشهد قرارات تحكيمية لن تكون في صالحهم، منوهًا إلى إنهم تعمدوا إثارة جدل بمعلومات خاطئة عن لاعبين الزمالك الذين يمتلكون أكثر من بطاقة صفراء قبل لقاء المقاولون.

وأتم حديثه بالإشارة إلى أن التونسي حمدي النقاز ـ الذي تم استبداله خلال لقاء المقاولون ـ سيخضع لفحوصات غدًا لتحديد مدى إصابته التي لا يتوقع أنها ستعيقه عن المشاركة في مباراة الأهلي يوم 30 مارس الجاري.