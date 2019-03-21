كريستيانو رونالدو وحبيبته يفتتحان عيادة بمدريد.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدون لاعب وسط مهاجم فيرق يوفنتوس الإيطالي، من جديد إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

عودة كريستيانو هذه المرة لم تكن من أجل كرة القدم، ولكن اللاعب اصطحب صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، لافتتاح أحدث مشارعه الجديدة عبارة عن عيادة طبية لزراعة الشعر.

جورجينا نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات المصغر “تويتر”، لها برفقة كريستاينو ومجموعة العمل خلال الافتتاح.

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اللاعب خلال تواجده في مدريد، استمع إلى نداءات عدد من محبيه وتشجيعهم له، والذين يبدو أنهم لم يستوعبوا بعد رحيله عن الفريق الملكي الإسباني ريال مدريد، ولا تزال هذه الجماهير تنتظر وتحلم بعودته مجددا لحمل قميص النادي الملكي.. وما من مرة يصادف فيها مشجع مدريدي النجم البرتغالي، إلا وطرح عليه السؤال الروتيني.. متى تعود للريال؟.

زيارة رونالدو أمس لمدريد من أجل افتتاح عيادته الخاصة لزارعة الشعر، لم تخرج عن المألوف، حيث انتظر قدومه عدد كبير من المشجعين، قبل أن تصيح إحدى المشجعات: كريستيانو نحن نحبك أنت الأفضل في العالم، عد إلى ريال مدريد.

رونالدو كان قد التحق بمعسكر منتخب بلاده استعدادا للمباريات الهامة ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2020.. حيث سيستضيف المنتخب البرتغالي، بطل “يورو 2016”، نظيره الأوكراني، يوم الجمعة المقبل، على ملعب “النور” في العاصمة لشبونة، وذلك في الجولة الأولى للتصفيات ضمن مباريات المجموعة الثانية.