دعوة زفاف تفتح النار على مسعود أوزيل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم الألماني مسعود أوزيل، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي، لانتقادات، خاصة مع اقتراب موعد زفافه على الفنانة التركية أمينة جولشن، الصيف المقبل.

اللاعب تلقى انتقادات بعدما وجه الدعوة رسميا إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ليكون شاهدا في حفل عقد قرانه الصيف المقبل.

”روسيا اليوم” نقلت عن صحيفة “بيلد” الألمانية، أن توجيه اللاعب التركي الأصل، الدعوة إلى أردوغان، أعاد إحياء الجدل الذي دفع أوزيل إلى اعتزال اللعب مع المنتخب الألماني واتهام مسئوليه بالعنصرية حياله، بعد انتقادات حادة لصورة له مع الرئيس التركي العام الماضي.

Advertisements

الصحيفة - في تعليق على الدعوة - نقلت عن هيلغه براون، مدير مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قوله: بطبيعة الحال، يحزننا عندما يقوم لاعب ارتدى قميص منتخب ألمانيا لفترة طويلة بهذا الأمر، بعدما واجه ردة فعل الرأي العام الألماني إثر لقائه الأول بأردوغان، وأن تنتهي الأمور بهذه الطريقة.. إنه أمر مخيب لأنصار كرة القدم وله شخصيا، وفي الوقت نفسه أقر بأنه قرار خاص يتعلق باللاعب.

النائب الألماني ألكسندر غراف لامبشدورف، اعتبر أن زفاف أوزيل مسألة شخصية، لكنه نجم عالمي، الناس يتطلعون إليه، لذا الأمر مؤسف بالتأكيد من وجهة نظر سياسية.

صحيفة “بيلد” التي كشفت عن الدعوة، كانت من أبرز منتقدي أوزيل بعدما نشرت له في مايو الماضي، صورة وهو يهدي قميص ناديه أرسنال الإنجليزي، إلى أردوغان على هامش زيارة الأخير لندن.. وتعرض أوزيل - وهو من الجيل الثالث المهاجر ولا يحمل الجنسية التركية - لانتقادات لاذعة في ألمانيا بعد نشر الصورة.

ومن المقرر أن يتزوج أوزيل من عارضة الأزياء وملكة جمال تركيا السابقة أمينة جولشن، الذي تعرف عليها عام 2017.