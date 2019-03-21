انت الان تتابع إسلام الشاطر عن تعادل الزمالك: الكورة فيها العجب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ مارس ٢٠١٩ - ١١:٢٩ م

يرى إسلام الشاطر، لاعب نادي الأهلي السابق، أن تعادل فريق الزمالك أمام نظيره المقاولون العرب، مساء اليوم الأربعاء، ليس معناه أنه خسر بطولة الدوري العام، مشيرًا إلى أن هناك من يروج لفوز الأهلي بالدوري من الآن، رغم أن الفريق مازال أمامه 12 مباراة على نهاية المسابقة. وأوضح الشاطر، خلال حلقة «ملعب الأهلي»، أن المباريات المتبقية للفريقين كثيرة، ولا يعلم أحد ماذا سيحدث فيها، خاصة أن كرة القدم بها العجب، ومن الوارد حدوث أشياء غير متوقعة وهذه هي متعة اللعبة.

وتابع لاعب القلعة الحمراء: «انزعجت كثيرًا، من مباركة بعض الأشخاص لي على فوز الأهلي بالدوري، بعد تعادل الزمالك مع المقاولون، أنا أثق في عقلية جمهور الأهلي جيدًا، وأن النغمة المتداولة حاليًا ليست صحيحة، ولسه بدري على الكلام بتاع الدوري اتحسم للأهلي لسه محصلش حاجة». واختتم: «ثقتنا في

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