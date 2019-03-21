انت الان تتابع اتحاد الكرة يحدد موعد توقف الدوري قبل أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٢١ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ ص

هاني أبو ريدة

عقد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا مع عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بحضور خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب، لبحث أفضل السبل لتوفير الأجواء المناسبة لاستعداد المنتخب لخوض بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر. وتم الاتفاق على أن تقام آخر مباراة في الدوري العام يوم 3 يونيو القادم سواء في حالة انتهاء المسابقه قبل هذا الموعد أو استكمالها بعد البطولة، وذلك لتوفير مساحة زمنية مثالية حتى يستعد المنتخب للبطولة.

ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا التي يشارك فيها 24 منتخبًا، خلال الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو، حيث تقام المباريات على 6 ملاعب وهي القاهرة، والسويس، والإسماعيلية، والدفاع الجوي، والسلام، والإسكندرية. يذكر أن قرعة بطولة كأس الأمم ستقام يوم 12 أبريل المقبل بمنطقة أهرامات الجيزة وأبو

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