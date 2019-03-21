انت الان تتابع رغم التعادل.. رئيس الزمالك يقرر صرف مكافأة للاعبيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٥١ ص

قال رئيس نادي الزمالك، إنه يعتبر فريقه فائزفى مباراة المقاولون العرب، موضحا أن اللاعبين قدموا أداء رجوليا طوال الـ90 دقيقة، ولذلك قرر صرف مكافأة لهم على أدائهم في تلك المباراة. وأوضح، في تصريحات ببرنامج «الزمالك اليوم»، على قناة «المحور»، أن ناديه عانى كثيرا هذا الموسم من الأخطاء التحكيمية، مشيرا إلى أن الأمر قد يحدث في لعبة أو مباراة، لكن مع الزمالك تحدث الأخطاء ضده في كل مباراة. واستمر في حديثه: «المستشار تركي آل الشيخ كان عنده حق عندما طلب حكام أجانب، فما يحدث من أخطاء الحكام المتكررة بهذه الشكل ليس له مبرر ولا توجد مسابقة دوري بهذا الشكل».

وكشف: «طلبت من ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عدم إدارة محمد الحنفي والمساعد سامي هلهل لمباراة المقاولون، لكنه أخبرني بأن عصام عبد الفتاح حث الحكام على التركيز بشدة في المباراة». وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا، بسبب بعض القرارات، والتي كان أهمها عدم احتساب ركلة جزاء للزمالك بعد

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