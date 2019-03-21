سر استقالة نائب رئيس اتحاد اليد من منصبه

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فجأة أعلن خالد العوضي نائب رئيس اتحاد كرة اليد والمقدم في قناة الأهلي استقالته من اتحاد اليد، وبدأت التكهنات حول السبب الرئيسي لهذه الاستقالة الغريبة في توقيتها
تحرير:على الزيني ٢٠ مارس ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م
خالد العوضي
بعد مرور عام ونصف من انتخابات مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر، تقدم خالد العوضي، نائب رئيس الاتحاد باستقالته، بسبب ظروف عمله الخاص، قبل أن يتم قبولها، من جانب مجلس إدارة الاتحاد، الذي وجه له الشكر، على الفترة التي قضاها، داخل المجلس، إلا أن قرار الاستقالة أثار جدلًا، بعض التسريبات التي انتشرت حوله مؤخرًا مع ما أثير عن مجاملة هشام نصر رئيس الاتحاد، لنادي الزمالك، ما أغضب العوضي، الذي ينتمي للنادي الأهلي، وأراد أن يحفظ ماء الوجه أمام الجميع.
استقالة خالد العوضي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، سابقًا، والمذيع الحالي، بـقناة النادي الأهلي، جاءت فجأة ودون أي مقدمات ما أثار الكثير من الجدل بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خاصة أن العوضي لم يكن طرفا في أي أزمات طوال الفترة الماضية حتى يتم الترويج لأن السبب وراء الاستقالة هو الاعتراض على قرارات
استقالة خالد العوضي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، سابقًا، والمذيع الحالي، بـقناة النادي الأهلي، جاءت فجأة ودون أي مقدمات ما أثار الكثير من الجدل بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خاصة أن العوضي لم يكن طرفا في أي أزمات طوال الفترة الماضية حتى يتم الترويج لأن السبب وراء الاستقالة هو الاعتراض على قرارات الاتحاد وما يتردد عن مجاملة الزمالك.
وربما ما زاد من الغموض على ما أثير أن الاستقالة التي تقدم بها العوضي كانت مسببة، وأوضح خلالها نائب رئيس الاتحاد السابق أن ظروف عمله الخاص، تمنعه من استكمال مهمته داخل الاتحاد.سر الاستقالة
من المؤكد أن هناك أسبابا أدت إلى، استقالة خالد العوضي من منصبه، كنائب لرئيس اتحاد اليد، المقربين من العوضي، انقسموا على أسباب استقالته من منصبه، فهناك من يؤكد أن الاستقالة بسبب مجاملة هشام نصر رئيس الاتحاد، لنادي الزمالك -الذي ينتمي له- وكان آخرها تأجيل مباريات الفارس الأبيض، أمام طلائع الجيش وهليوبوليس بسبب إعارة نجم الفريق أحمد الأحمر لنادى الكويت الكويتى للمشاركة ببطولة آسيا فى الفترة من 20 مارس حتى 1 إبريل، وهو ما اعتبره العوضي، مجاملة من رئيس النادي الاتحاد لناديه، ما جعله يستجيب لنصائح المقربين منه بتقديم استقالته لحفظ ماء الوجه.
وهناك مصدر داخل النادي الأهلي كشف النقاب حول أن العوضي حصل على وعد من أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، بتعيينه في منصب هام داخل النادي الأهلي وهو أمر لن يتحقق إلا بعد تقديم استقالته من منصبه وقبل فترة من مواعيد تجديد عقود المديرين في النشاط الرياضي.
ولم يخف المصدر أن فرص خالد العوضي في تولى منصب مدير النشاط الرياضي بالنادي كبيرة، خلفًا لرؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي الحالي، الذي يعاني من انتقادات كبيرة من جانب مجلس إدارة النادي، بخلاف أن العوضي سبق له شغل منصب نائب مدير النشاط في عهد حسن حمدي، رئيس القلعة النادي السابق.
وكشف مصدر مسئول داخل اتحاد كرة اليد أن مجلس الإدارة لم يكن ينوي إصدار أي بيانات ويكتفي بإعلان استقالة العوضي، إلا أن الأنباء التي أثيرت حول أن الاستقالة جاءت بسبب وجود خلافات بين خالد العوضي وهشام نصر رئيس الاتحاد دفعت مجلس إدارة الاتحاد لإصدار بيان في السابع عشر من مارس الجاري، أعلن خلاله عن قبول استقالة العوضي، عبر الصفحة الرسمية للاتحاد، جاء نصه على النحو التالي:"بعد تقريبا عام ونصف من العمل الدؤوب والإخلاص والتكامل تحققت به بطولات كثيرة على مستوى الناشئين والشباب والعودة للتربع على العرش الإفريقي".
"واختتم بتحقيق إنجاز غاب لمدة 18 عاما، وهو صعود منتخبنا الأول ليكون من أعظم ثمانية فرق في العالم ليكون منتخبا واعدا في بطولة العالم المقبلة المقامة على أرضنا 2021.. إذ يأسف مجلس إدارة الاتحاد لقبول طلب المهندس خالد العوضي نائب رئيس الاتحاد بعدم الاستمرار في منصبه نظرا لظروف عمله التي تتطلب منه الكثير من الوقت ولن تتوافر لديه الفرصة للتواجد في متابعة نشاطه في الاتحاد، وقد تم قبول طلبه بعد محاولات عديدة لإثنائه عنها".
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