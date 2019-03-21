سر استقالة نائب رئيس اتحاد اليد من منصبه

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فجأة أعلن خالد العوضي نائب رئيس اتحاد كرة اليد والمقدم في قناة الأهلي استقالته من اتحاد اليد، وبدأت التكهنات حول السبب الرئيسي لهذه الاستقالة الغريبة في توقيتها

تحرير:على الزيني ٢٠ مارس ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م

خالد العوضي

بعد مرور عام ونصف من انتخابات مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر، تقدم خالد العوضي، نائب رئيس الاتحاد باستقالته، بسبب ظروف عمله الخاص، قبل أن يتم قبولها، من جانب مجلس إدارة الاتحاد، الذي وجه له الشكر، على الفترة التي قضاها، داخل المجلس، إلا أن قرار الاستقالة أثار جدلًا، بعض التسريبات التي انتشرت حوله مؤخرًا مع ما أثير عن مجاملة هشام نصر رئيس الاتحاد، لنادي الزمالك، ما أغضب العوضي، الذي ينتمي للنادي الأهلي، وأراد أن يحفظ ماء الوجه أمام الجميع.

استقالة خالد العوضي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، سابقًا، والمذيع الحالي، بـقناة النادي الأهلي، جاءت فجأة ودون أي مقدمات ما أثار الكثير من الجدل بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خاصة أن العوضي لم يكن طرفا في أي أزمات طوال الفترة الماضية حتى يتم الترويج لأن السبب وراء الاستقالة هو الاعتراض على قرارات