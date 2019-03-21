انت الان تتابع النحاس يتحدث عن اللحظات الصعبة في مواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

عماد النحاس

أعرب عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، عن رضاه بنتيجة التعادل أمام الزمالك، مشيرًا إلى أنه حصل على نقطة أمام فريق كبير يتصدر بطولة الدوري العام، بفضل أداء لاعبيه والمجهود الكبير الذي بذلوه طوال الـ90 دقيقة. وأشاد النحاس، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، بتنفيذ لاعبي المقاولون لتعليماته طوال اللقاء، موضحًا أن التعادل جاء وسط ضغوط كثيرة، في توقيت صعب ومهم من الموسم، خاصة أن فريقه حصل على راحة لنحو 20 يومًا، وهو أمر مفيد بالطبع على المستوى البدني، لكن المباريات الرسمية لها فائدة أكبر.

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وتابع: «هدف الزمالك الأول جاء في توقيت حرج، ونفس الحال لركلة الجزاء التي نجح محمود أبو السعود في صدها، لكن طارق حامد تابعها في الشباك، وهي أكثر اللحظات الصعبة التي مرت على فريقه، ما صعب علينا العودة للمباراة لكن لاعبي المقاولون كانوا على قدر المسؤولية». وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي