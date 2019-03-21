النحاس يتحدث عن اللحظات الصعبة في مواجهة الزمالك

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تحرير:سعد الدين محمود ٢١ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
عماد النحاس
أعرب عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، عن رضاه بنتيجة التعادل أمام الزمالك، مشيرًا إلى أنه حصل على نقطة أمام فريق كبير يتصدر بطولة الدوري العام، بفضل أداء لاعبيه والمجهود الكبير الذي بذلوه طوال الـ90 دقيقة. وأشاد النحاس، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، بتنفيذ لاعبي المقاولون لتعليماته طوال اللقاء، موضحًا أن التعادل جاء وسط ضغوط كثيرة، في توقيت صعب ومهم من الموسم، خاصة أن فريقه حصل على راحة لنحو 20 يومًا، وهو أمر مفيد بالطبع على المستوى البدني، لكن المباريات الرسمية لها فائدة أكبر.
وتابع: «هدف الزمالك الأول جاء في توقيت حرج، ونفس الحال لركلة الجزاء التي نجح محمود أبو السعود في صدها، لكن طارق حامد تابعها في الشباك، وهي أكثر اللحظات الصعبة التي مرت على فريقه، ما صعب علينا العودة للمباراة لكن لاعبي المقاولون كانوا على قدر المسؤولية». وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي
وتابع: «هدف الزمالك الأول جاء في توقيت حرج، ونفس الحال لركلة الجزاء التي نجح محمود أبو السعود في صدها، لكن طارق حامد تابعها في الشباك، وهي أكثر اللحظات الصعبة التي مرت على فريقه، ما صعب علينا العودة للمباراة لكن لاعبي المقاولون كانوا على قدر المسؤولية».
وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره المقاولون العرب بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الممتاز، ليرتفع رصيد الزمالك إلى 53 نقطة يتصدر بها جدول الدوري، بينما ارتفع رصيد المقاولون إلى 35 نقطة في المركز السادس.
وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا، بسبب بعض القرارات، والتي كان أهمها عدم احتساب ركلة جزاء للزمالك بعد لمس الكرة ليد مدافع المقاولون، واحتساب أخرى لأحمد علي مهاجم المقاولون العرب.
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