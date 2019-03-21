بطولة إفريقيا للطائرة سيدات.. الشمس يتأهل لدور الـ8

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شهدت مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا، للأندية الأبطال لكرة الطائرة للسيدات، تأهل الأهلي مستضيف المسابقة، والشمس الذي انتظر فوز، قرطاج التونسي

أسفرت مباريات اليوم من منافسات، بطولة إفريقيا للكرة الطائرة "سيدات"، عن تأهل الفريق الأول للكرة الطائرة "سيدات" بالنادي الأهلي، إلى دور الثمانية، من المسابقة، بعدما حقق الفوز على نادي الجمارك النيجيري بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة النادي بالجزيرة ضمن منافسات المسابقة، وانتهت نتيجة الأشواط لصالح المارد الأحمر 25-10، و 25-19، و 25-14، وسط استحواذ تام من لاعبات الأهلي على الأشواط الثلاثة، كما تأهل فريق الشمس إلى الدور ذاته بعد الفوز على السجون الكيني.

على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، حقق الأهلي العلامة الكاملة بعد فوزه على الجمارك النيجيري، بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط، سيطرة المارد الأحمر، منذ بداية الشوط الأول حتى 8-2، وواصل اللاعبات تفوقهن ونجحن في توسيع الفارق إلى 10 نقاط عند النتيجة 15-5، واتسع الفارق مرة أخرى، وانتهى الشوط

على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، حقق الأهلي العلامة الكاملة بعد فوزه على الجمارك النيجيري، بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط، سيطرة المارد الأحمر، منذ بداية الشوط الأول حتى 8-2، وواصل اللاعبات تفوقهن ونجحن في توسيع الفارق إلى 10 نقاط عند النتيجة 15-5، واتسع الفارق مرة أخرى، وانتهى الشوط بفوز ساحق لأصحاب الأرض بنتيجة 25-10. وفي بداية الشوط الثاني، تقدم الجمارك، حتى وصلت النتيجة 8-5، لكن لاعبات الأهلي نجحن في العودة للمباراة وإدراك التعادل عند النتيجة 13-13، لكن الفريق النيجيري تقدم مرة أخرى عند النتيجة 16-14، قبل أن تعود لاعبات الفريق الأحمر للمباراة، وتتقدم عند نتيجة 17-16. وواصلت لاعبات الأهلي تفوقهن في الشوط الثاني ووسعن الفارق حتى وصلت النتيجة إلى 21-17، قبل أن يحسمن الشوط الثاني لصالحهن بنتيجة 25-19، وشهد الشوط الثالث تفوق للاعبات الأهلي منذ البداية حتى وصلت النتيجة إلى 8-3، واستمر التفوق لفتيات الأهلي حتى وصلت النتيجة إلى 11-7، وحسمت لصالحهن بنتيجة 25-14، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط. وبهذه النتيجة حقق حامل اللقب العلامة الكاملة بعد فوزه بجميع مبارياته خلال المجموعة الأولى، ليحلق في الصدارة، بينما احتل النيجيري المركز الثاني في المجموعة. Advertisements وحسم الشمس بطاقة التأهل الثانية لربع نهائي، بعد فوزه على السجون الكيني، ليلحق بشقيقه المجمع البترولي الجزائري، ونجحت سيدات الشمس في تحقيق الفوز بنتيجة 3-1 في عدد الأشواط، ضمن مباريات المجموعة الرابعة. وحقق فريق الشمس الفوز لصالحه في الشوط الأول والثاني لصالحه بنتيجة 25-18، 25-20، بينما فاز السجون الكيني بالشوط الثالث بنتيجة 25-22، لكن كتيبة الفريق المصري نجحن في الفوز بالشوط الرابع بنتيجة 25-21، ليفوزوا بالمباراة بنتيجة 3-1. وبهذه النتيجة احتل فريق الشمس المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط خلف المجمع الجزائري صاحب الصدارة برصيد 11 نقطة، بينما احتل السجون الكيني المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وجاء أسيك الإيفواري في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، بينما تذيل نوكومبا ترتيب المجموعة برصيد نقطتين. وفاز فريق قرطاج التونسي على نظيره فريق البنك التجاري الكيني بثلاثة أشواط دون مقابل بعد أداء مميز للغاية، نجحت خلالها اللاعبات في حسم اللقاء، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-18 و25-21 و25-19. واستطاع سيدات فريق نادي سبورتنج في تحقيق تقديم عرض قوي، والفوز بثلاثة أشواط دون مقابل حساب نظيره فريق، دي جي أس بي الكونغولي، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي 25-18 و25-4 و25-15. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سبورتنج إلى النقطة السادسة في المركز الثاني، بينما تذيل دي جي أس بي بطل الكونغو المجموعة بدون أية نقاط، ليتأهل سبورتنج، بعد فوز قرطاج التونسي. وتقام بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة للسيدات في النادي الأهلي خلال شهر مارس الجاري، ويعد المارد الأحمر هو حامل لقب البطولة، والأكثر تتويجًا بالبطولة الإفريقية.

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